Calciomercato.it - Juventus-Torino, Thiago Motta: dagli assenti nel derby all’annuncio sul futuro

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

La formazione bianconera ospita i granata di Vanoli neldell’Allianz Stadium: le dichiarazioni alla vigilia dell’allenatore della ‘Vecchia Signora’Latorna subito in campo dopo l’1-1 di Champions League in casa del Lille: domani i bianconeri sono attesi dal sempre attesissimodella Mole contro il– Calciomercato.itNiente da fare per Nico Gonzalez, che rimarrà ancora fuori per infortunio dalla lista dei convocati insieme a i lungodegenti Bremer e Milik. Si va verso la conferma in attacco per Conceicao, Koopmeiners e Yildiz dietro Vlahovic, mentre nelle retrovie Savona è favorito su Cabal. In mediana, al fianco di capitan Locatelli, ballottaggio tra Thuram e McKennie., allenatore bianconero, è intervenuto come di consueto in conferenza stampa alla vigilia della stracittadina con il: “Buone sensazioni perchè vedo la squadra bene col giusto atteggiamento.