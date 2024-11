Calcionews24.com - Juve Torino, al Filadelfia c’è…Papa Francesco: cos’è successo nell’allenamento pre derby – FOTO

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

si avvicina, all’allenamento a porte aperte dei granata prima delcompare un particolare Papa, la(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio). Domani alle 20e45 i riflettori del calcio italiano (e non solo) si accenderanno sull’Alianz Stadium dove, in un freddo venerdì di novembre, andrà in scena .