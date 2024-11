Calcionews24.com - Juve, Motta: «Il derby è speciale, stiamo tutti bene. Sulla visita di Bonucci…»

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

Le parole di Thiago, allenatore dellantus, in conferenza stampa in vista delcontro il Torino.i dettagli Thiagoha parlato in conferenza stampa in vista di-Torino. SENSAZIONI – «Buone perché vedo la squadra. Con l’atteggiamento giusto in allenamento, per prepararsi a questa partita con un’atmosfera. Domani dobbiamo andare al massimo per .