Temporeale.info - Itri / “Il Cimitero di Itri, un’offesa alla memoria dei defunti”, l’appello del movimento Lega Aurunca

Leggi l'articolo completo su Temporeale.info

– IlPopolareesprime il proprio sconcerto e disappunto per le “gravi condizioni in cui versa ilcomunale di, da tempo affidatogestione di una società privata. Un luogo sacro, che dovrebbe essere rispettato come custode dei nostri cari, è stato ridotto a uno stato di abbandono .L'articolo/ “Ildidei”,delTemporeale Quotidiano.