Ingenti caparre per auto di lusso mai consegnate | sequestrati 12 milioni di euro di beni a un 37enne

Veneziatoday.it - Ingenti caparre per auto di lusso mai consegnate: sequestrati 1,2 milioni di euro di beni a un 37enne

Leggi l'articolo completo su Veneziatoday.it

Si faceva versaresomme di denaro a titolo di caparra per l'acquisto dimobili didi importazione estera, la maggior parte delle quali non. In questo modo, nel corso degli anni, è riuscito ad accumulare una ricchezza mai dichiarata per circa 2di. Al.