Calcionews24.com - Infortuni Atalanta, novità sulle condizioni di Kolasinac e Scalvini. Le ultime da Zingonia

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

, ecco le NOVITA’ ODIERNE dopo la sessione a: ledi GiorgioRiprende il lavoro in casaal Centro Bortolotti questo pomeriggio. Ecco leodierne asoprattutto per quanto riguarda glinerazzurri: su tutti Giorgio. Lavoro individuale in campo persempre .