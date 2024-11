.com - Informazione, l’agenzia Italpress sigla un accordo con il Governo serbo

Leggi l'articolo completo su .com

ROMA () – L’Ufficio per la diplomazia pubblica e culturale deldella Repubblica di Serbia, e l’, una delle principali agenzie di stampa italiane, hannoto una partnership per promuovere la collaborazione attraverso lo scambio di notizie e contenuti multimediali nel settore della diplomazia pubblica e culturale, la promozione di attività, l’organizzazione di eventi e la collaborazione su progetti comuni. L’è stato firmato a Belgrado, nella sede del, dal direttore dell’Office for Public and Cultural Diplomacy della Repubblica Serba, Arnaud Guyon e dal direttore e fondatore delGaspare Borsellino, alla presenza dell’Ambasciatore Italiano in Serbia Luca Gori e del presidente dell’Associazione dell’Amicizia tra Serbia ed Italia, Jovan Palalic.