Baritoday.it - Incidente sul Raccordo di Casalecchio a Bologna: muore manager bitontino di 62 anni

Un 62enne originario di Bitonto, Pasquale Natilla, è morto a seguito di unavvenuto sulR14 di, in provincia di, nella mattinata di giovedì 7 novembre. L'uomo era alla guida della sua auto che, per cause non ancora conosciute, si è scontrata con un tir. .