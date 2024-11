Salernotoday.it - Incidente mortale nei campi della Piana del Sele: Singh schiacciato dalla pala meccanica del trattore

Leggi l'articolo completo su Salernotoday.it

Ancora unsul lavoro: oggi pomeriggio, in località Campolongo a Eboli, un indiano di 49 anni,Manjinder sarebbe statoda un, mentre era impegnato neidel. Pare che, per cause da accertare, gli sia finita addosso la