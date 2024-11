Lanazione.it - Incidente in autostrada, scontro tra furgone e camion. Traffico bloccato in A1

Barberino di Mugello (Firenze), 8 novembre 2024 –alle prime ore dell’alba di oggi, 8 novembre, lungo l’A1, Milano-Napoli, tra Calenzano e Barberino di Mugello. Chiusa, poi riaperta intorno alle 7,45, l'uscita di Barberino di Mugello provenendo da Roma e chiuso il tratto tra il bivio A1-Var Baccheraia e Barberino di Mugello. Nellosono rimasti coinvolti une un. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il conducente dele consegnato al personale sanitario. Sul posto è atterrato anche l'elicottero regionale Pegaso. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Percorsi alternativi Per chi viaggia verso Bologna deve percorrere la A1 Panoramica. Barberino di Mugello in entrata è chiuso alin entrambe le direzioni per