Inchiesta sanità in Basilicata, rinviato a giudizio governatore Bardi

È statoVito, presidente della Regione, nell’ambito dell’della Procura di Potenza che, nell’ottobre del 2022, scosse la giunta lucana. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate.è accusato di concorso in induzione a dare o promettere utilità. Insieme con il presidente lucano, sono stati rinviati agli ex assessori regionali Gianni Rosa, Francesco Fanelli, Franco Cupparo e Rocco Leone. Il gup di Potenza, Francesco Valente, ha fissato la prima udienza del processo per il prossimo 20 gennaio. Nell’udienza dello sorso mese di settembre, il pubblico ministero Vincenzo Montemurro aveva ribadito la richiesta di rinvio aper quasi tutti gli imputati.