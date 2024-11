Lapresse.it - Incendio a Milano in Corso Vittorio Emanuele: fumo nero vicino al Duomo

Potrebbe essere un guasto elettrico a una cabina o a un contatore posto sotto un negozio l’origine dell‘divampato in, a. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, il rogo non ha interessato né la metropolitana né un parcheggio. Anche il negozio che si trova sotto i portici all’angolo con via Beccaria non sarebbe stato raggiunto dalle fiamme. L’ha comunque generato una densa colonna diche, come si vede dalle prime foto e dai video circolati sul web, uscendo da una griglia sotterranea ha avvolto le guglie del. Nessuna persona risulta al momento coinvolta.