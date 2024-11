Repubblica.it - Ilaria Salis al Social Forum Abitare: "La lotta per la casa per il governo è questione criminale da reprimere. E gli attivisti, i migranti, sono il capro espiatorio"

La europarlamentare eletta con Avs e attivista, in collegamento a Genova, dove va in scena il movimento dal basso per chiedere alla politica interventi concreti sull'emergenza abitativa