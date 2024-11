Fanpage.it - Il video dei lupi che cacciano in Salento, gli esperti: «Così si combatte la peste suina»

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Ilcatturato dalle fototrappole mostra una coppia diche insegue un suide inselvatichito in. per glidi Hic Suntquesta dinamica di caccia può aiutare l'essere umano nella lotta allaafricana. Può essere una soluzione efficace e non cruenta.