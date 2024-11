Salernotoday.it - Il Teatro Delle Arti di inaugura la stagione teatrale 2024/2025 con “Esercizi di libertà” di Papaleo

Leggi l'articolo completo su Salernotoday.it

Aldi Salerno si alza il sipario su l'attesissima, che prenderà il via con uno spettacolo d’eccezione: “di” di Rocco. Il primo appuntamento è fissato per sabato 9 novembre alle ore 20:45, con una replica prevista per domenica.