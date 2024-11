Ilfoglio.it - Il protocollo con l'Albania continua: a Shengjin arrivano altri otto migranti

Il governo italianoa seguire la linea tracciata dalcon l'sull'immigrazione. La nave della marina militare Libra, dopo due giorni di navigazione, è approdata per la seconda volta nel porto diportando questa volta: due provenienti dal Bangladesh e sei dall'Egitto. Al termine delle procedure di screening sanitarie e di identificazione – dopo quelle già svolte sulla Libra – isaranno trasferiti con un pullman al campo di accoglienza di Gjader, dove sono stati allestiti un Cpr (144 posti), un penitenziario da 20 posti per chi compie reati e un centro di accoglienza per richiedenti asilo (da 880 posti). E' qui che iattenderanno la risposta della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che valuterà la loro richiesta d'asilo con la procedura accelerata prevista dall'accordo tra il governo italiano e quello di Tirana.