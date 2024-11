Sbircialanotizia.it - Il principe William: “Il 2024 è stato l’anno più duro della mia vita”

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

Negli stessi mesi le diagnosi di cancromoglie Kate e del padre Carlo Se per Elisabetta II fu il 1992 l"annus horribilis", per ilil vero "anno orribile èil, il piùdi tutta la mia". In Sudafrica per la presentazione del premio 'Earthshot' a Città del Capo, .