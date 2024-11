Fanpage.it - Il premio Oscar Redmayne torna in tv con una serie imperdibile

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

A rivisitare in chiave moderna i thriller di spionaggio ci pensa la nuovaSky Original: The Day of the Jackal ripropone l'iconico killer dagli occhi di ghiaccio con un adattamento elegante e ricco di suspance. Il protagonista? Un inedito Eddie