Ilfoglio.it - Il pogrom contro i tifosi israeliani ad Amsterdam: inseguiti e picchiati da violenti filo palestinesi

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

La partita AjaxMaccabi era finita da poco, quando i tifosodella squadra di Tel Aviv, dopo aver abbandonato l'Arena Johan Cruijff sono statie aggrediti in un attacco pianificato da un gruppo dianti. I turistisono stati rincorsi e, il gruppo di aggressori gli ha dato la caccia sotto gli occhi della polizia locale, interrogando i passanti per capire se fossero o meno: un video mostra un rifugiato ucraino costretto a mostrare il suo documento di identità per dimostrare la sua nazionalità e a urlare “Free Palestine”: “Urla più forte”, gli ha detto l’aggressore. Diecisono stati ricoverati in ospedale, tre risultano dispersi, né le famiglie né le autorità riescono a contattarli. Gli assalitori erano incappucciati, avevano per la maggior parte il volto coperto, alcuni avevano bandieree dai primi rapporti sembrerebbero essere gruppi di arabi e musulmani residenti nei Paesi Bassi.