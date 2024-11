Cataniatoday.it - Il cadavere di un uomo trovato su un peschereccio al porto di Catania

Leggi l'articolo completo su Cataniatoday.it

Nel primo pomeriggio di oggi, la guardia costiera ed il personale della polizia scientifica della questura disono intervenuti in una banchina posta in prossimità dello sporgente centrale per identificare undeceduto. Il corpo privo di vita è stato rinella cabina di un.