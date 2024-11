Lapresse.it - Icardi, grave infortunio in Galatasaray-Tottenham: rottura del crociato

per Mauro, attaccante argentino del, durante il match di Europa League di giovedì della squadra turca contro ilin Europa League (vinto per 3-2 dalla compagine di Istanbul). Il centravanti ha riportato ladel legamentodel ginocchio destro, con danni anche al menisco. Lo ha comunicato ilcon una nota sul suo sito web. “Nel quarto turno dell’Europa League UEFA, durante la partita contro il, il nostro calciatore Mauroha riportato un. Gli esami di risonanza magnetica effettuati presso il nostro ospedale sponsor Medicana hanno rilevato unadel legamentoanteriore del ginocchio destro e un danno al menisco. È stato pianificato l’intervento chirurgico per il nostro giocatore, e nel frattempo è iniziata la sua riabilitazione pre-operatoria”, si legge.