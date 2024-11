Oasport.it - I convocati dell’Italia contro Belgio e Francia in Nations League: 23 calciatori nell’elenco di Luciano Spalletti

Torna in scena la Nazionale italiana di calcio di. Il CT ha diramato l’elenco deiper gli ultimi due impegni nel girone di. Gli azzurri affronteranno giovedì 14 novembre allo Stadio ‘Re Baldovino’ di Bruxelles i padroni di casa dele poi domenica 17 ci sarà l’attesa sfidalaallo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.I nostri portacolori sono in testa alla classifica del gruppo 2 della Lega A con una lunghezza di vantaggio sui Bleus e sei sui Diavoli Rossi. Con questa situazione di punteggio, all’Italia basterà raccogliere un punto in due partite per qualificarsi ai quarti di finale della rassegna continentale.nella lista ha inserito 23e ci sono le prime chiamate per il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, il difensore della Juventus Nicolò Savona e il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella.