Hôtel Bleu a Carry le Rouet. Un progetto esclusivo per orizzonti unici sulla Côte Bleue

” è una creazione originale e totale che definisce una vera identità per questo hotel situato ale.Gli architetti Thierry Lombardi e Pascale Bartoli hanno immaginato fin dall’inizio un quadro narrativo completo per l’hotel. Con questo nome, “”, l’hotel si distingue per la sua forte identità, richiamando direttamente il suo territorio “Lae”. Architecture 54 offre un concetto completo che riunisce tutti gli aspetti dell’offerta alberghiera per offrire ai viaggiatori un’esperienza unica e un luogo unico. Questa firma è segnata dalla forza del colore Blu, filo conduttore dello stile architettonico di questo stabilimento costiero.©Nicolas AnetsonArchitecture 54 ha collaborato con il graphic designer Thomas Cantoni per creare l’identità completa del luogo. Gli architetti hanno inoltre invitato Marie Veidig a perfezionare la decorazione con una scelta di opere e artisti specifici in linea con il racconto dell’hotel che avevano immaginato.