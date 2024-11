Sbircialanotizia.it - Gruppo Luci a Ecomondo, soluzioni per affrontare sfide ambientali

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

"Crediamo che la collaborazione e la condivisione di conoscenze siano fondamentali per guidare la transizione ecologica" Anche quest’anno,rinnova la sua partecipazione a, la fiera di riferimento in Europa per l'innovazione tecnologica e industriale nell'ambito dell'economia circolare e della transizione ecologica, alla quale le aziende del(Gesteco, Labiotest, Lod, Ecofarm e .