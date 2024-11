2anews.it - Grey’s Anatomy 21, la nuova stagione in arrivo su Disney+

Leggi l'articolo completo su 2anews.it

Con la sua 21esimaarriva in Italia mentre Ellen Pompeo torna ad indossare i panni di Meredith Grey. La 21esimadi(primo trailer) attualmente in onda in America, sta per arrivare su. I nuovi episodi del medical drama più longevo della storia della tv sono pronti ad approdare .