Iltempo.it - Grammy Awards, ecco chi guida la classifica delle nomination

Sono state annunciate leaiAward 2025. "Cowboy Carter" di Beyoncé è in testa allacon 11, portando il totale della sua carriera a 99. Ciò la rende l'artista più nominata nella storia dei. Dietro di lei con 7ciascuno ci sono Post Malone, Billie Eilish, Kendrick Lamar e Charli Xcx, che ha ottenuto le sue primecome artista solista. Taylor Swift e le nominate per la prima volta Sabrina Carpenter e Chappell Roan vantano 6ciascuna. I2025 andranno in onda il 2 febbraio in diretta su Cbs e Paramount+ dalla Crypto.com Arena di Los Angeles. "Cowboy Carter" è in lizza per l'album e l'album country dell'anno, e "Texas Hold 'Em" è nominato per il disco, la canzone e la canzone country dell'anno.