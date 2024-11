Sbircialanotizia.it - Giustizia, task force Ministero-Università incrementa innovazione e formazione

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

Il progetto UPP-ha coinvolto 56 atenei e 162 Uffici Giudiziari Competenze,tecnologica esono i tre capisaldi dell’UPP-, il progetto realizzato daldella, Dipartimento per l’tecnologica della- Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione per favorire una sinergia vincente tra gli Uffici Giudiziari .