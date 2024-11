Liberoquotidiano.it - Giornata diabete, i consigli degli esperti su alimentazione e sport più adatti

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) - Il controllo glicemico è la parola d'ordine per chi convive con il, ma gliconcordano che tutti tipi diapportano benefici per i pazienti che soffrono didi tipo 1 e di tipo 2, specie se associati a una sana ed equilibrata, come nel caso del. Come è noto l'attività fisica può rappresentare tanto una strategia preventiva quanto una vera e propria terapia, anche per la prevenzione e il controllo di malattie croniche non trasmissibili come ildi tipo 2, che è il più diffuso e interessa 4 milioni di italiani (circa il 6% della popolazione), a cui potrebbero aggiungersi circa 1,5 milione di persone affette da questa malattia non ancora diagnosticata. Ma qual è l'attività fisica più adatta per chi soffre di? E come integrare l'attività fisica con una sana, in particolare per chi deve gestire i livelli di glucosio nel sangue ogni giorno? E nell'ambito di una strategia nutrizionale più ampia, quale ruolo possono avere ingredienti come i dolcificanti per chi soffre di? Fanno chiarezza gliche, in occasione dellaMondiale del(14 novembre), insieme a Unione Italiana Food – Gruppo Edulcoranti,ano glipiù- in particolare camminata veloce, corsa, nuoto e ciclismo - per chi soffre die le migliori pratiche per coniugare correttae stile di vita corretto.