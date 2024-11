Fanpage.it - Giorgia Meloni dopo l’sms su lavoro e malattia: “Difendo i diritti sindacali meglio della sinistra al caviale”

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

da Budapest, dove è in programma la Riunione informale dei Capi di Stato o di governo del Consiglio europeo, è tornata a parlare dell'sms su: "Non so cosa si intenda per svilire iche questo governo difende moltoal caviale. Musk? Un valore aggiunto in questo tempo".