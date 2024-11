Ilgiorno.it - Giallo a Parabiago: un cadavere scoperto in piazza Vittoria

(Milano), 8 novembre 2024 - Sarà l'autopsia a chiarire come è morto il 46enne trovato questa mattina inintorno alle 7:40. Sul posto la polizia locale del comando parabiaghese che ha rinvenuto il corpo senza vita di uno straniero di 46 anni riverso a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con ambulanza e automedica che ne hanno constatato il decesso. L'identità dell'uomo non è stata ancora resa nota, e le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'accaduto. Il Pm ha disposto l'esame autoptico per chiarire le circostante del decesso. Al momento non è esclusa alcuna pista.si trova a distanza dal centro cittadino verso Nerviano e nelle vicinanze ci sono campi e zone poco battute.