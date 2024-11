Comingsoon.it - Gabriel Garko: "Non volevo fare coming out, sono stato costretto"

Leggi l'articolo completo su Comingsoon.it

"Fosseper me, per come ragiono io e per quantoriservato, il famosoout, non l’avrei mai fatto", le dichiarazioni dinel programma di Nunzia De Girolamo, Ciao Maschio.