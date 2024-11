Ilrestodelcarlino.it - Furto di farmaci antitumorali al Sant'Orsola, due fratelli finiscono in manette

Bologna, 8 novembre 2024 - Nella notte del 22 dicembre di un anno fa avevano rubato dal policlinicodi Bologna oltre 800 confezioni dichemioterapicidal valore di quasi due milioni di euro. Due dei ladri, che hanno fatto parte di quella spedizione, sono stati rintracciati dai carabinieri e ora sono indagati peraggravato in concorso. I due,, entrambi italiani, sono stati sottoposti uno alla custodia cautelare in carcere e l'altro agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. La notte del 22 dicembre i ladri si erano intrufolati all'interno del policlinico, dopo aver forzato una grata di metallo e una finestra, per rubare 815 confezioni dichemioterapicidel valore di 1.909.680 euro. I carabinieri del nucleo investigativo si sono così messi sulle tracce dei ladri, riuscendo a rintracciare i duea Napoli.