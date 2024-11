Modenatoday.it - Furti in serie, ccooter rubato (e restituito) due volte in due settimane

Leggi l'articolo completo su Modenatoday.it

Gli era stato, per la seconda volta, venerdì 1 novembre, intorno alle 16, dal garage del proprio condominio in via Scapinelli, dopo che la porta pedonale del cancello automatico dello stabile era stata forzata. Tuttavia, grazie ai particolari riportati nella denuncia presentata in.