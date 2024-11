Anteprima24.it - Fori di proiettile in una vetrina di un’attività commerciale e in un furgone

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti a Castellammare di Stabia, in via Traversa Schito 33, per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto i militari hanno rinvenuto deialladie a unlì parcheggiato. Indagini in corso da parte dei carabinieri.L'articolodiin unadie in unproviene da Anteprima24.it.