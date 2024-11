Lanazione.it - Firenze, il pianista Luca Romagnoli in concerto per Careggi in Musica

, 8 novembre 2024 - Domenica 10 novembre, ore 10.30, all’Aula Magna del Nuovo Ingresso dell’Ospedale di(Largo Brambilla 3, Padiglione NIC 3, ingresso libero) prosegue la stagione concertistica “in”, promossa dal 1999 dall’Associazione A.Gi.Mus.. Si esibirà in, vincitore del progetto Attraverso i Suoni, che proporrà un programma con musiche di Schumann e Rachmaninov. Ildi domenica segna inoltre l’avvio della trasmissione dei concerti in streaming sul canale Youtube di A.Gi.Mus., al fine di renderli visibili anche ai pazienti ricoverati all’ospedale di. L’iniziativa, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera, è stata finanziata grazie ad una campagna di crowdfunding su Eppela parte del progetto “MSD CrowdCaring”, sostenuto da MSD Salute.