Lanazione.it - Fiorentina-Verona, i provvedimenti di circolazione

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Firenze, 8 novembre 2024 – Torna il campionato di serie A allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il 10 novembre è in programma la partita. L’incontro inizierà alle 15. Su disposizione della Questura, è stata disposta una serie didi. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio. Dalle 9 sono previsti inoltre ulteriori divieti di transito in viale dei Mille (tratti via Sette Santi-via Frusa e via Frusa-viale Fanti) con deroga per i mezzi autorizzati; dalle 10 divieti di sosta in viale Fanti (tratti via Amari-viale Cialdini compresi i controviali e viale Cialdini-numero civico 203 compresi i controviali) e viale Cialdini.