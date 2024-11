Triesteprima.it - Finanziamento per il molo ottavo, "Governo crede nella strategicità del porto di Trieste"

Leggi l'articolo completo su Triesteprima.it

- Dopo il via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile per ildi 206,9 milioni di euro per la fase 1 della costruzione del futurodeldi, per il commissario straordinario dei porti die.