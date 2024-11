Modenatoday.it - Festa del compatrono, il programma per le celebrazioni di Sant'Omobono

Domenica 10 novembre Modena festeggia ildella città, con un corteo in centro storico e la solenne concelebrazione eucaristica nella chiesa del Voto in via Emilia. Nella stessa mattinata, in piazza Grande, si ricorda anche l’ottantesimo anno dall’eccidio, per mano fascista.