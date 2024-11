Ilrestodelcarlino.it - Fabrianese perde 30mila euro col trading on line e viene denunciato per riciclaggio

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Fabriano (Ancona), 8 novembre 2024 – Truffe on: nei guai un. Dopo articolate indagini, la scorsa settimana, il commissariato di pubblica sicurezza di Fabriano haun 56enne operaioper. Un’operazione effettuata assieme a un collaterale organo della Polizia di Stato di altra provincia. Come ricostruito nelle indagini ilriceveva sul proprio conto corrente bancario somme derivanti da truffe oncommesse in ambito nazionale: successivamente le trasferiva su alcuni conti correnti bancari esteri, trattenendone una parte a titolo di “commissione”, per importi di alcune centinaia dia transazione. Al momento sono state accertate due transazioni per un importo complessivo di 15mila. Il, persona mai coinvolta sinora da indagini giudiziarie, al momento della contestazione dei fatti, mostrava sorpresa e preoccupazione raccontando che il guadagno, per quanto a sua conoscenza, altro non era che un ‘recupero’ di somme precedentemente perse con un “on” attivato, qualche mese prima, su una piattaforma estera che gli aveva provocato una perdita di oltredopo che, rinnovate rassicurazioni da parte di operatori stranieri, lo avevano convinto che non avrebbe mai perso la quota capitale versata ma solo gli “interessi maturati”.