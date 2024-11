Tpi.it - Endless Love: le anticipazioni della puntata in onda l’8 novembre su Canale 5

Leggi l'articolo completo su Tpi.it

: lee la tramainl’8su5Questa sera, venerdì 82024, alle ore 21.20 su5 va inunadi, la popolare fiction di successo inogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasionefineprima stagione e l’iniziosec. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su5. Vediamo insieme lee la trama di stasera.e tramaDopo aver rintracciato il medico le cui impronte sono state trovate sul bottonescena del crimine, Nihan e Kemal lo interrogano. L’uomo, però, ha un alibi ineccepibile: era fuori Istanbul per un anno sabbatico.