Sbircialanotizia.it - Elodie e Tiziano Ferro, il loro primo singolo ‘Feeling’ sulle “fragilità che danno forza”

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

In radio epiattaforme digitali la prima collaborazione tra i due artisti Fuori oggi in rotazione radiofonica e in digitale 'Feeling', il nuovodi, accompagnato anche dal videoclip ufficiale della collaborazione dei due artisti. È la prima volta checollaborano insieme in un, dalle .