Edoardo Leo | Otello ha ucciso Desdemona basta definirlo vittima

(Adnkronos) – “Ho svestito l’di Shakespeare da questa aurea romantica e dalla pietas del pubblico. Lui haed oggi non è più tempo di vederlo come una”. CosìLeo racconta la sua rilettura moderna dell’opera, che ruota attorno alla gelosia diper, nel suo film ‘Non sono quello che sono’, dal 14 novembre nelle sale con Vision Distribution. “In più di quattro secoli non è cambiato nulla, forse oggi c’è più consapevolezza ma ogni giorno leggiamo notizie di femminicidi”, spiega Leo, impegnato nella battaglia contro la violenza sulle donne non solo attraverso il cinema ma anche con la sua attività nel direttivo della Fondazione Una Nessuna Centomila. Il regista e attore è reduce da un lungo tour in giro per l’Italia che lo ha portato ad incontrare studenti universitari per discutere dei temi di ‘Non sono quello che sono’: “io penso che la generazione di oggi sia meglio della mia perché è più attenta a certi temi”, dice Leo, che ricorda le tante testimonianze di molestie verbali o fisiche subite “dalla maggior parte delle studentesse e come siano tragicamente allenate a difendersi”.