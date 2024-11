Quotidiano.net - Edoardo Leo: “Maschilismo, femminicidi: Otello racconta l’orrore di oggi. E non bisogna averne pietà”

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 8 novembre 2024 – “Ho iniziato a scrivere questo film prima dell’esordio. Lo avevo immaginato come debutto, ma sarebbe stato un azzardo”.Leo torna dietro la macchina da presa con “Non sono quello che sono”, dal 14 novembre al cinema, in cui adatta ai nostri tempi l’di Shakespeare. “La scintilla è stata un articolo di giornale che parlava di un uomo che aveva ucciso la moglie per gelosia. Una sinossi brevissima della tragedia inglese. Mi ha stupito come un testo scritto nel 1600sse in maniera così precisa le dinamiche psicologiche che portano un uomo nella deriva malata”. Ambientato all’inizio degli anni Duemila, il film vede Leo nei panni del burattinaio che insinua il seme del dubbio in. "In tutta l’opera dà una motivazione sempre diversa per quello che fa.