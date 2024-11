Latinatoday.it - Ecco “Feeling”, il nuovo singolo di Tiziano Ferro ed Elodie

Leggi l'articolo completo su Latinatoday.it

Oggi è il giorno di “” ildidied. Il brano è da oggi, venerdì 8 ottobre, in rotazione radiofonica e in digitale accompagnato dal videoclip ufficiale, girato interamente in bianco e nero, diretto da The Morelli Brothers. Dopo l’annuncio dei giorni.