Eccellenza L’addio di Guzzini | | A Montefano tre anni indimenticabili

Si chiude dopo tre stagioni per Vittoriola parentesi con ile il giocatore sta per aprirne un’altra con i Portuali Dorica, sempre nel campionato di. "Era tempo – dice– che stavo ae avevo bisogno di trovare nuovi stimoli". Sono trascorse tre stagioni in maglia viola che hanno lasciato un segno nel centrocampista. "IKn effetti – conferma – sono stati tremolto belli in cui mi sono tolto tante soddisfazioni personali e di gruppo. Abbiamo portato ildove non era mai stato e per me sono stati campionati di grande crescita".lascia una società e un gruppo a cui rimane legato dove è arrivato nell’estate del 2021, ora saluta ildopo oltre 80 presenze in campionato e 9 reti all’attivo da centrocampista. "È un club spettacolare formato da persone perbene, da giocatori molto bravi, sono sicuro che si tireranno fuori da una situazione difficile, del resto già si sono ripresi".