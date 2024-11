Torinotoday.it - È ora del Derby Juventus-Torino: bianconeri e granata a caccia di punti fondamentali. Dove vederlo in tv

Leggi l'articolo completo su Torinotoday.it

Tra infortuni e voglia di rivalsa, sabato 9 novembre 2024, alle 20.45, allo Stadium, andrà in scena il "della Mole" frain fase positiva dopo il pareggio in Champions e la vittoria a Udine., invece, in fase negativa con due ko tra Roma e Fiorentina.