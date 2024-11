Quotidiano.net - Draghi, 'l'Europa non può più posporre le decisioni'

"Ci sono grandi cambiamenti in vista e credo che quello che l'non può più fare èle. Come avete visto in tutti questi anni si sono posposte tanteimportanti perché aspettavamo il consenso. Il consenso non è venuto, è arrivata solo uno sviluppo più basso, una crescita minore, oggi una stagnazione". Lo ha detto Marioarrivando al vertice Ue informale di Budapest. "Mi auguro che ritroveremo uno spirito unitario", ha sottolineato.