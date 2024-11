Cesenatoday.it - Dopo i sotto servizi, ora prende forma il nuovo waterfront: avanzano i cantieri da 5 miloni di euro

Leggi l'articolo completo su Cesenatoday.it

Continuano i lavori per la realizzazione deldi Ponente e le operazioni si stanno concentrando sul canale Tagliata a Zadina e sugli stradelli che portano al mare - via Cabral, via Diaz e via Pinzon - che rappresentano la fase iniziale di questo progetto storico per Cesenatico. A.