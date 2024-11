Dimmi com' eri da bambino e ti dirò come invecchierai

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

(Adnkronos) –invecchia il nostro cervello? Quali sono i fattori chiave perché resti sano nonostante il passare del tempo? A svelarli è uno studio lungo decenni che ha tracciato i cambiamenti cognitivi da 11 anni d’età a 82, per capire cosa influenza le prestazioni cognitive nel corso della vita. E quello che emerge è che anchesi era da bambini ha un certo peso. I ricercatori rilevano che circa la metà della variabilità nei punteggi dei test di intelligenza in età avanzata può essere ricondotta alle capacità cognitive infantili, una scoperta che solleva domande intriganti sul dibattito ‘natura contro educazione’ nello sviluppo cognitivo. La forza dello studio, spiegano gli autori del lavoro pubblicato su ‘Genomic Psychiatry’, risiede nell’uso di un’indagine molto ampia che è la Scottish Mental Surveys del 1932 e del 1947, che ha testato quasi tutti i bambini nati nel 1921 e nel 1936 in Scozia.