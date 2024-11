Lanazione.it - Desmond McNulty per Unifi Chairs, due appuntamenti in Ateneo

Firenze, 8 novembre 2024 - Proseguono gli incontri di, il ciclo dicon premi Nobel, studiosi d’eccellenza e personalità di chiara fama, realizzato per il centenario dell’fiorentino e grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze. Dopo il premio Nobel Guido W. Imbens e l'interprete e drammaturga Monica Guerritore, l’Università di Firenze ospita. Sociologo esperto di giustizia sociale, docente dell’University of Glasgow ed ex-parlamentare scozzese,sarà protagonista di due incontri. Il primo consiste in un seminario dedicato agli studenti, ospitato lunedì 11 novembre al Campus di Novoli (Edificio D4, aula 107, via delle Pandette 35 – ore 9) e aperto dai saluti istituzionali della rettrice Alessandra Petrucci e del direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) Alessandro Chiaramonte.